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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:29:37 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumaköy Kadıllı mevkisinde ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Helikopter desteğiyle yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Cumaköy mevkisinde yaşayan çocuklar, itfaiye ekiplerine içme suyu taşıdı.


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