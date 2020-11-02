  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Adliyeye sevk edilen zarlılardan 5’i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:47:02 -
GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kent merkezinde şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 15 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.A.H.A, S.I.M.A, F.M.Y.H.A, H.M.Y.A ve H.A.M.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdikleri, Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı görevler yaptıkları belirtildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu
Gündem

Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde TPAO'nun açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi. ..
Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı
Dünya

Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan ..
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay