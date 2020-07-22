GÜNCELLEME - Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 200 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü suyunun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, polis ve jandarma ekipleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dalgıç polisler ve gönüllülerin, botlar, su altı görüntüleme cihazları, drone, helikopter, iz takip köpekleri desteğiyle aylardır sürdürdüğü arama çalışmaları özellikle genç kızın en son görüldüğü Dinar Deresi'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresi ile bu derenin su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin tüm teknik imkanları da kullanarak 200 gündür sürdürdüğü çalışmalara rağmen genç kıza ulaşılamayınca bir süre önce teknik imkanlarla su altında yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

Baraj üzeri ve viyadük çevresi ile Dinar Deresi kıyılarında yoğunlaştırılan çalışmalara rağmen Doku'ya ulaşılamayınca, ailesinin de talebi üzerine İçişleri Bakanlığının talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD yetkililerinin yaptığı toplantının ardından normalde tek tribünden elektrik üretimi yapılan barajda su seviyesinin düşürülmesi için 3 tribünden üretim yapılmasına başlandı.

Bu işlem sayesinde 3 tribünden su tahliyesi yapılan barajın 897 olan kotu, yaklaşık 15 gün içinde 885'e düşürülecek. Seviye indirilerek özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü alt kısmındaki suyun tahliyesi hedefleniyor.

Barajın suyunun azalması sonucu viyadük altındaki suyun da çekilmesi sonrası ekipler Doku'yu arama çalışmalarına burada devam edecek.

Yetkililer, barajda 3 tribünden yapılan su tahliyesi işleminin devam ettiğini bildirdi.

Bu arada, bölgede AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da gün boyu takip etti.

- "Bakan Bey'e teşekkür ederim"

Abla Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden 200 gündür haber alamadıklarını söyledi.

"Bugün Gülistan'ın aramızda olmayışının 200 günü." diyen Doku, şunları kaydetti:

"Buraya 200 gün boyunca ceset aramaya geliyorduk. 184'üncü gününde su altında arama çalışmaları bitmişti. Biz de onun üzerine bakanımız Süleyman Soylu ile görüşmek üzere Ankara'ya gittik. Bakan Bey Gülistan Doku'nun eldeki verilere göre suda olabileceğini bize söyledi. Biz de çalışmalara ara verildiğini belirttik. Bunun üzerine Bakan Bey 'Dinar köprüsünün altındaki suyu kurutalım.' dedi. Su gittiğinde en azından Gülistan'ın burada olup olmadığını göreceğiz. Bunun için Bakan Bey'e ayrıca teşekkür ederim. Pazartesi gününden bu tarafa barajdaki su tahliye edilmeye başlandı. Suda hafif azalmaların olduğunu görüyoruz zaten. Su seviyesi minimum düzeye ininceye kadar yine AFAD ekipleri botlarla tarama faaliyetlerini sürdürecek."

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.