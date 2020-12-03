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Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:05:18 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, cinayetten aranan bir zanlının kentteki otelde olduğu bilgisi üzerine buraya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu iki polis yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans sevk edildi.

Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zanlının otelden kaçtığı ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.


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