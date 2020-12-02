  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu

ÖLENİN KİMLİĞİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:05:30 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında bir erkek cesedi bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde inşaat alanında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde öldüğü belirlenen ve 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, savcılığın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İncelemede, cesedin 24 yaşındaki Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Enes Özyeşildağ'a ait olduğu belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı
Siyaset

Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı

CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK için sarf ettiği, “Satılık ordu” şeklindeki skandal sözleri hakkında, sözde ülkücü İYİ Parti Ge..
Mehmet Metiner görevinden ayrıldı
Gündem

Mehmet Metiner görevinden ayrıldı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Star gazetesinden ayrıldığını açıkladı.
Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi
Gündem

Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi

Suriye'deki savaştan kaçarak sığınan Suriyelilere yönelik bazı kurum ve kişiler tarafından algı kampanyası sürüyor. Son olarak Fatih Altaylı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay