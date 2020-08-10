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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:43:31 -
GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer daha sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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