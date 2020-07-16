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GÜNCELLEME - İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

URLA KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CAN'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-16 22:16:38 -
GÜNCELLEME - İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, AA muhabirine, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Can, "Depremin ardından mahalle muhtarlarıyla görüştük. Depremde herhangi bir şekilde can ya da mal kaybı yaşanmadı." ifadesini kullandı.

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