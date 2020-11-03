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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

Çok sayıda yabancıya rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 83 kişiden 58'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:52:03 -
GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde, yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiden 58'i yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da olduğu bir şebekenin, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz şekilde ikamet izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların ise randevu ve sıra verilmeden il göç idarelerindeki işlemlerinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10'u yabancı, 14'ü kamu personeli 83 kişiden 58'i gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 25 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


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