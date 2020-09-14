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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 9 muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 kişiden 41’i yakalandı GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:48:32 -
GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt yöneticisi (sivil)'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, alınan itirafçı beyanları ile yapılan teşhisler ve teknik analizler sonucunda, aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda, 1’i tabip albay, 1’i tabip yüzbaşı, 1’i tabip teğmen ve 6’sı astsubay olmak üzere 9 muvazzafın da bulunduğu zanlılardan 41’i yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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