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Aktüel GÜNCELLEME - İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

GÜNCELLEME - İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, YENİ DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:05:59 -
GÜNCELLEME - İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Deir Cerir beldesi kırsalında fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Bölgede bulunan İsrail güçleri, kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistinliler, bölgede bulunan bir Yahudi yerleşimciyi taş atarak uzaklaştırmak isterken, söz konusu kişi de yanında getirdiği silahla yere doğru ateş açtı.

Bölgedeki sağlık ekipleri, İsrail güçlerinin 10 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Öte yandan Ramallah'ın Kefr Malik, Nablus'a bağlı Beyt Decan ve Kalkilya'nın Kefr Kaddum beldelerinde de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi.

Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklar üzerine çadır veya barakadan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurarak bu bölgelere yerleşmeye çalışıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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