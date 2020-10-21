GÜNCELLEME - Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocuklarını görmek için geldiği evde eşini tabancayla yaralayan ve polislere teslim olmayan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.



Çocuklarını görme isteğiyle Modern Evler Mahallesi'ndeki eşi A.K'nin yaşadığı 4 katlı apartmana gelen İ.K, ikinci kattaki daireye girdi.



A.K, telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım istedi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen İ.K, tartıştığı eşi A.K'yi tabancayla elinden ve sırtından yaraladı.



İ.K, olay yerine olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı. Polislerden yaralanan olmadı.

Hastaneye kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Polislerin ikna çabası 2,5 saat sürdü

Bu arada çocuklarından 12 yaşındaki kızı E.K'yi yanına alıp kapıyı kilitleyen şüpheli, teslim olmamak için polislere direndi.

Bunun üzerine özel harekat polislerinin sevk edildiği olay yerinde ambulans ve itfaiye ekibi hazır bekletildi.



İ.K. bir süre sonra E.K'yi polise teslim etti.

Zaman zaman balkona çıkan zanlı, emniyet yetkililerinin 2,5 saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.



