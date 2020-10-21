  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı
Aktüel

GÜNCELLEME - Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı

Apartman dairesinde çocuklarından birini yanına alıp kapıyı kilitleyen silahlı zanlı, polisin 2,5 saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu ŞÜPHELİNİN İKNA EDİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:37:11 -
GÜNCELLEME - Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocuklarını görmek için geldiği evde eşini tabancayla yaralayan ve polislere teslim olmayan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

Çocuklarını görme isteğiyle Modern Evler Mahallesi'ndeki eşi A.K'nin yaşadığı 4 katlı apartmana gelen İ.K, ikinci kattaki daireye girdi.

A.K, telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım istedi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen İ.K, tartıştığı eşi A.K'yi tabancayla elinden ve sırtından yaraladı.

İ.K, olay yerine olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı. Polislerden yaralanan olmadı.

Hastaneye kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Polislerin ikna çabası 2,5 saat sürdü

Bu arada çocuklarından 12 yaşındaki kızı E.K'yi yanına alıp kapıyı kilitleyen şüpheli, teslim olmamak için polislere direndi.

Bunun üzerine özel harekat polislerinin sevk edildiği olay yerinde ambulans ve itfaiye ekibi hazır bekletildi.

İ.K. bir süre sonra E.K'yi polise teslim etti.

Zaman zaman balkona çıkan zanlı, emniyet yetkililerinin 2,5 saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Volkswagen ve Ford'dan Türkiye kararı
Otomotiv

Volkswagen ve Ford'dan Türkiye kararı

Ford ve Volkswagen şirketleri tarafından üretimi yapılacak olan ticari araçların adresi netlik kazandı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay