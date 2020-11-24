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Aktüel GÜNCELLEME - Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı
Aktüel

GÜNCELLEME - Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı

BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:58:43 -
GÜNCELLEME - Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar beldesi Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.

Belediye Başkanı Memiş Kaynak, yaptığı açıklamada, dün gece yatmaya hazırlandığı sırada tüfekle eve saldırıda bulunulduğunu bildirdi.

Kolluk kuvvetlerinin kamera kayıtlarını incelediğini aktaran Kaynak, "Bunu yapanlar, adalet önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

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