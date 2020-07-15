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GÜNCELLEME - İslam'a ve Hz. Muhammet'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-15 01:03:55 -
GÜNCELLEME - İslam'a ve Hz. Muhammet'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İslam dinine ve Hz. Muhammet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Fatih'teki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammet'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüpheli M.C.S.'yi Fatih'teki evinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- "Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Twitter hesabından Peygamber Efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs M.C.S., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir."

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