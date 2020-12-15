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Aktüel GÜNCELLEME - İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı
Aktüel

GÜNCELLEME - İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz" İRANLI BAKAN'IN, REVİZE EDEREK YENİDEN YAYINLADIĞI MESAJINDAKİ "BAYRAK" DETAYI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:21:30 -
GÜNCELLEME - İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

"Komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."

Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, daha sonra söz konusu paylaşımını kaldırdı ve aynı mesajı bu kez bayrak fotoğrafı olmadan paylaştı.

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