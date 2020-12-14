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Aktüel GÜNCELLEME - Iğdır'da iki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Iğdır'da iki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Bir mağarada cesedine ulaşılan İbrahim Cantemur'un eşi ve 6 çocuğu gözaltına alındı KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:37:07 -
GÜNCELLEME - Iğdır'da iki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi, bir mağarada bulundu.

Yaycı köyü yakınlarında bir araç bulan jandarma, yapılan sorgulamada aracın Taşlıca köyünde yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Cantemur'a ait olduğunu tespit etti.

Jandarma, evine gidip ailesinden bilgi aldığı Cantemur'un, 12 Aralık Cumartesi gününden beri kayıp olduğu bilgisini aldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ile AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, Cantemur'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmasına, dedektör köpekler de katıldı.

- Cansız bedenine bir mağarada ulaşıldı

Cinayet ihtimali üzerinde duran jandarma, ailenin ifadesini aldıktan sonra ekiplerle köy yakınlarındaki bir mağarada yaptığı aramada, Cantemur'un cansız bedenine ulaştı.

İbrahim Cantemur'un eşi, 5 oğlu ve kızı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cantemur'un cesedi ise Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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