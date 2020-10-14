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Aktüel GÜNCELLEME - Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu çok sayıda ev yıkıldı: 15 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu çok sayıda ev yıkıldı: 15 ölü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:39:44 -
GÜNCELLEME - Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu çok sayıda ev yıkıldı: 15 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sellerde çok sayıda evin yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Telangana'nın başkenti Haydarabad'da dün gece muson yağışları başladı.

Polis yetkilisi Anjani Kumar, Haydarabad'da şiddetli yağışların etkisiyle bir çiftlik evinin bahçe duvarının yandaki birçok evin üzerine yıkıldığını belirterek, şehrin farklı bölgelerinde başka evlerin de yıkıldığını kaydetti.

Yıkılan evlerin altında kalan 15 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kumar, 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Haydarabad'da şiddetli yağışlar ve bu yağışların neden olduğu seller, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, selin etkisiyle araçlar sürüklendi, evleri ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerde trafik durdu.

Bu arada Haydarabad'daki Himayat Sagar Barajı'nda su seviyesi yükselince gece geç saatlerde baraj kapakları açıldı.

Telangana'nın yanı sıra Andhra Pradeş ve Odişa eyaletlerinde de son günlerde aşırı yağış etkili oldu.

- Bölge ülkeleri, musondan etkilendi

Güney Asya ülkelerinde yılbaşından bu yana 9 milyon 600 binden fazla kişi su taşkınlarından etkilendi, yüz binlercesi de gıda ve ilaca erişimde zorluk yaşadı.

Hindistan, Bangladeş ve Nepal'de muson yağmurlarının başladığı hazirandan bu yana yaklaşık 550 kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi evlerinden tahliye edildi.

Hindistan genelinde 2019 Haziran-Eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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