  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE EDİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:08:53 -
GÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangına helikopterlerle havadan ve çok sayıda arazözle de karadan müdahale sürüyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapanan Payas-İskenderun Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yangında bazı yaban hayvanlarının da etkilendiği görüldü.

Orman yangınında zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay