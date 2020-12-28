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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:36:50 -
GÜNCELLEME - Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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