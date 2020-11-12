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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Geçen yıl etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin ele geçirilen dökümanlarında, şüphelilerin Diyarbakır kırsalından silahları temin ederek Gaziantep'e getirdikleri ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardımcı oldukları bilgisine ulaşıldığı öğrenildi DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:05:38 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 5 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ağustos 2015'te 25 Aralık Polis Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin silahları temin ettiği belirlenen S.D. ile R.Ö'nün saklandığı adrese ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin özel harekat timlerinin desteğiyle belirlenen adrese düzenlediği operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın iki PKK zanlısı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu'nun ele geçirilen dökümanlarında, şüphelilerin Diyarbakır kırsalından silahları temin ederek, Gaziantep'e getirdikleri ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardımcı oldukları bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

Ocaklar Mahallesi'ndeki 25 Aralık Polis Merkezine, 26 Ağustos 2015'te silahlı saldırı düzenlenmiş, teröristler polis ekiplerinin karşılık vermesiyle geldikleri aracı yakıp kaçmıştı.

Saldırıda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken bölgede bir lav silahı ile kalaşnikof piyade tüfeği bulunmuştu.

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