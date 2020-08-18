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Aktüel

GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesör" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, gözaltı kararı verilen 25 eski askerden 18'i yakalandı - Şüphelilerin, ikişerli ve üçerli gruplarla mahrem imamlarla örgütsel toplantılar yaptıkları ve örgüt liderinin videoları izletilerek bağlılıklarının artırıldığı tespit edildi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, OPERASYON DETAYLARI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:37:11 -
GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesör" soruşturması

ANKARA (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 18'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarla şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Operasyonlarda, zanlıların, astsubay okulu sınavına örgüte ait evlerde hazırlandıkları, sınavı kazandıktan sonra astsubay okulunda mahrem imamlarca örgütsel faaliyetler için tekrar talimat aldıkları belirlendi.

Bu bağlamda şüphelilerin, ikişerli ve üçerli gruplarla mahrem imamlarla örgütsel toplantılar yaptıkları ve örgüt liderinin videoları izletilerek bağlılıklarının artırıldığı, evlerde gizlilik kuralları içerisinde faaliyet göstererek, tedbirli davranmaları için talimat aldıkları tespit edildi.

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