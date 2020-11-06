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Aktüel GÜNCELLEME - FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma
Aktüel

GÜNCELLEME - FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verdiği 89 kişiden 60'ı yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:21:44 -
GÜNCELLEME - FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 89 şüpheliden 60'ı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler yapılanması"nda görevli 29'u aktif kamu çalışanı 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonların devam ettiği bildirildi.

Gözaltı kararı verilen 89 kişiden 60'ı yakalandı.

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