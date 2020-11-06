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Aktüel GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma
Aktüel

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında bir emekli albayın da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:48:30 -
GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.

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