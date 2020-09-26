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Aktüel GÜNCELLEME - Fatih’te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Fatih’te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

Genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü CENAZENİN OLAY YERİNDEN KALDIRILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-26 08:32:37 -
GÜNCELLEME - Fatih’te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde bir apartmanın merdivenlerinde ölü bulunan yabancı uyruklu genç kadının cenazesi olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan genç kadını gören bina sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Kanada uyruklu N.S. (20) olduğunu belirledi.

İncelemelerini sürdüren ekipler, olayın meydana geldiği binada aynı dairede ikamet eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Genç kadının cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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