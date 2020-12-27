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Aktüel GÜNCELLEME - Eskişehir'de otomobil parçası çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Eskişehir'de otomobil parçası çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:19:40 -
GÜNCELLEME - Eskişehir'de otomobil parçası çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaza yaptıkları otomobilde kullanmak üzere bazı araçlardan parça çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip, kentte meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.D, Y.K. ile A.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ile evlerinin eklentilerinde yapılan aramada, araç parçalarının yanı sıra ses sistemi, far ve oto teyp, paspas ile diğer parçalar ele geçirildi.

Şüphelilerin, ortak kullandığı otomobille 15 Aralık’ta hasarlı kaza yaptığını belirleyen ekipler, 3 zanlının hasar gören far, arka kapı, oto teyp ve ses sistemlerini tamir ettirmek yerine Yenidoğan, Şarhöyük, Şirintepe ve Emek mahallelerindeki aynı marka ve model araçlardan özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde çaldığını tespit etti.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 450 lira idari para cezası uygulanan E.D, Y.K. ile A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden E.D. ile Y.K. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı otomobil parçaları ise sökülerek sahiplerine teslim edildi.

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