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Aktüel GÜNCELLEME - Esenler'de silahla yaralama: 3 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Esenler'de silahla yaralama: 3 yaralı

Şüpheli Süleyman K. gözaltına alındı YARALILARIN İSİMLERİ VE ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:56:38 -
GÜNCELLEME - Esenler'de silahla yaralama: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ile 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi'nde bulunan bir evde, Süleyman K. eşi Şengül K. ile Güzel K. ve Yıldız K.'yi silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli Süleyman K., yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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