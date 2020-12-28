GÜNCELLEME - Erzurum'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir ikametgaha operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada sahte 6 şişe viski, 2 şişe votka, 2 şişe rakı ve 137 boş alkol ile 5 ve 10 litrelik 8 boş plastik etil alkol şişesi ele geçirildi.
Ekipler, S.A. (36), S.Ç. (32), S.K. (24) ve K.C'yi (25) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.