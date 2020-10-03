  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Erzincan'da motosikletin çarptığı yaya öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Erzincan'da motosikletin çarptığı yaya öldü

YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:42:54 -
GÜNCELLEME - Erzincan'da motosikletin çarptığı yaya öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

İsmail Tosun'un kullandığı 34 TV 3920 plakalı motosiklet, Erzincan-Sivas kara yolunun Doğa Koleji mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Zeytun Çorlu'ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Çorlu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Zeytun Çorlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
Gündem

Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yayınladığı listeyle Ermenistan'a ait 230 tank ve diğer zırhlı araç, 38 hava savunma cihazı ve bir adet S-300 ..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler
Gündem

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında bir dönem partisinde genel başkan yardımcılığı yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay