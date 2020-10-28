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Aktüel GÜNCELLEME - Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:55:12 -
GÜNCELLEME - Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti

BERDE (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Ermenistan silahlı güçlerinin vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı 40'tan fazla yaralının olduğunu duyurdu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı.

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