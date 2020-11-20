GÜNCELLEME - Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, çantasındaki yüz kremi kutusunda 178 gram sentetik uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu bir takside şüpheli hareketlerde bulunan C.P'nin eşyalarını aradı.
C.P'nin çantasında bulunan yüz kremi kutusunda 178 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.