  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:24:56 -
GÜNCELLEME - Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, çantasındaki yüz kremi kutusunda 178 gram sentetik uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu bir takside şüpheli hareketlerde bulunan C.P'nin eşyalarını aradı.

C.P'nin çantasında bulunan yüz kremi kutusunda 178 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!
Dünya

Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'de gerçekleştirilen ve aralarında prenslerin, iş adamlarının, bakanların bulund..
CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!
Siyaset

CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında HDP ile bir anayasa çalışması yapılabileceğini söylerken ilerleyen dön..
Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması
Ekonomi

Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası açıklamalarda bulunan Mark Mobius “TCMB'nin faiz kararını artırması iyi oldu, liranın değer ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay