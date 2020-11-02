GÜNCELLEME - Denizli'de kazada savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü
ADLİYE SONUCU EKLENDİ
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki trafik kazasının ardından savrulan bir otomobilin çarptığı yaya öldü, iki sürücü tutuklandı.
Hüdai A'nın kullandığı 20 AAB 219 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi'nde Uğur Ü. yönetimindeki 48 SB 402 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu sırada yol kenarında yürüyen Göksal Sazcı (51) kazada savrulan otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.
Sazcı, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler Uğur Ü. ve Hüdai A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.