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Aktüel

GÜNCELLEME - Denizli'de kaybolan kadın ormanlık alanda baygın bulundu

KADININ BULUNMASI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:30:24 -
GÜNCELLEME - Denizli'de kaybolan kadın ormanlık alanda baygın bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, ormanlık alanda baygın halde bulundu.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Sultan Uzunel, dün sabah aile bireylerinin evde olmadığı sırada, küçükbaş hayvanları otlatmak için dışarı çıktı.

Son olarak komşuları tarafından görülen Sultan Uzunel'den bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri Uzunel'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmasına AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi.

Bugün yapılan arama çalışmalarında Uzunel, AFAD ekiplerince evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu. Uzunel, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada küçükbaş hayvanların da bulunduğu belirtildi.


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