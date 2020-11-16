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Aktüel GÜNCELLEME - DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" ile 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" ile 3 şüpheli tutuklandı

ADLi SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:09:23 -
GÜNCELLEME - DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" ile 3 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "sözde Rakka emirinin" de bulunduğu Suriye uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Suriye uyruklu H.E, Y.Ş, M.H. ve M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de, 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 2014-2018 yıllarında Suriye'de faaliyet yürüten DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" H.E, "örgütün infazcısı" Y.Ş. ile M.H. ve M.E. gözaltına alınmıştı.

H.E'nin, Türkiye'ye geldikten sonra Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

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