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GÜNCELLEME - Danimarka'dan getirilen 116 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi

VATANDAŞLARIN YURDA YERLEŞTİRİLMESİ EKLENDİ

2020-04-24 20:38:38 -
GÜNCELLEME - Danimarka'dan getirilen 116 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi

NİĞDE (AA) - Danimarka'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e, ardından da otobüslerle Niğde'ye getirilen 116 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 116 kişi, Danimarka'dan kalkan uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Niğde'ye getirilen kafile, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

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