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Aktüel GÜNCELLEME - Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi DETAYLAR VE ZANLILARIN YAKALANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:33:15 -
GÜNCELLEME - Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, kavgaya karışan 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, birlikte alkol aldıkları iddia edilen Emre Tercan ve arkadaşları V.B ile B.M, alışveriş yapmak için Bahçelievler Mahallesi'nde K.D'ye ait börekçi dükkanına gitti.

Burada Tercan ve arkadaşları ile iş yerinin kasasındaki C.Ç. arasında, iddiaya göre argo konuştukları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D, Tercan ve arkadaşlarını iş yerinden kovdu.

Uzaklaştıktan bir müddet sonra iş yerine geri dönen bu kişilerden B.M'nin yanında getirdiği silahla ateş ederek iş yeri sahibi K.D. ve yeğeni C.Ç'yi yaraladığı, bu sırada iş yerinde bulunan S.G'nin de yanındaki tüfekle ateş ederek Tercan'ı sırtından yaraladığı iddia edildi.

Yere düşen Tercan'ın S.G, K.D. ve C.Ç. tarafından tüfeğin dipçiği ve tekmelerle başından darbedildiği de öne sürüldü.

Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tercan, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı K.D. ve C.Ç'yi gözaltına aldı. İki yaralı polis gözetiminde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaçan diğer zanlılar B.M, V.B. ve S.G. de çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

Yaralıların ayakta tedavisinin ardından 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

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