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Aktüel GÜNCELLEME - Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü

HASTANENİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:19:47 -
GÜNCELLEME - Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpașa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih ilçesindeki 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı diğer birimlere sevk etti.

Daha sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.

- Hastaneden yapılan açıklama

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Yönetiminden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi binasında, Ups odasından kaynaklanan ufak bir yangın çıktığı, binada yatan hastaların, hastane içindeki diğer servislere nakledildiği ve durumun kontrol altında olduğu belirtildi.


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