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Aktüel GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan kadın bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan kadın bulundu

KAYIP KİŞİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:22:23 -
GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan kadın bulundu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 2 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki İmran Fıtıkoğlu, ekiplerce bulundu.

Yaylakent beldesinde yaşayan Fıtıkoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarının ardından Fıtıkoğlu, beldeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki boş arazide bulundu.

İmran Fıtıkoğlu, sağlık kontrolü için Orta Devlet Hastanesine götürüldü.

Fıtıkoğlu'nun zihinsel engelinin bulunduğu ve son bir yıl içinde üçüncü kez kaybolduğu öğrenildi.


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