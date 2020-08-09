  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:45:29 -
GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sütlüce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan uçak ve helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgara rağmen kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de savaş çıkar mı? Abdullah Çiftçi'den kritik analiz
Gündem

Doğu Akdeniz'de savaş çıkar mı? Abdullah Çiftçi'den kritik analiz

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz için verilen mücadeleyi değerlendiren yazar Abdullah Çiftçi, "Avrupa'da Türkiye ile savaşacak doğru düzgü..
İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası harekete geçildi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası harekete geçildi!

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından yayınlanan genelge ile denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere bir..
Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek
Gündem

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler ya..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı