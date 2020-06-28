GÜNCELLEME - Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Çeltikçi Mahallesi'nde, Kenan Karakuş'a ait tesisin açık alanında kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar plastik malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede tesisi saran alevler, gökyüzünü kapladı.



İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Daha sonra Bursa ile Gemlik ve İznik ilçelerinden takviye ekipler geldi.



İtfaiye ekipleri, ambulansların hazır bekletildiği bölgede, tesisin kapalı alanı ile çevredeki zeytinliklere de sıçrayan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.



Çevredeki vatandaşlar da itfaiyecilere yardım etti.



- Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumu iyi



Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında, 3'ü itfaiye mensubu 10 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Geri dönüşüm tesisinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın, çevredeki bazı zeytin ağaçlarına da zarar verdi.



Soğutma işlemi ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

- Bursa Valiliğinden açıklama

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının Çeltikçi Mahallesi Ilıpınar mevkisinde Çevresan Geri Dönüşüm adlı tesiste çıktığı bildirildi.

Yangına bir helikopter, 10 itfaiye ekibi, 7 AFAD, 21 sağlık, 30 emniyet personeli, 25 zabıta görevlisi ve 2 jandarma timiyle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, yangının kaynak işlemi yapıldığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcım ile meydana geldiği anlaşılmıştır. Yangında ölüm ve yaralanma olayı meydana gelmemiş, zarar oluşmuştur. Olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.