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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:10:07 -
GÜNCELLEME - Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanların görüldüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İlk tespitlerde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında depo bölümünde hasar oluştu.

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