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Aktüel GÜNCELLEME - Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

MAĞDUR KADININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:50:02 -
GÜNCELLEME - Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eski eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eski eşi Sibel A'yı ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sibel A, eski eşi Onur D. tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek sosyal medyadan yardım istemiş, şüpheli dün polis tarafından yakalanmıştı.

- "Evlendikten 2 ay sonra şiddet görmeye başladım"

Sibel A, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlendikten 2 ay sonra eşinden şiddet görmeye başladığını, hamilelik sürecinde bile fiziki şiddet gördüğünü iddia etti.

Yaşadığı şiddetle ilgili hastane raporlarının olduğunu anlatan Sibel A, boşandığı eşinin çeşitli suçlar nedeniyle 2,5 yıl cezaevinde yattığını anlattı.

Evliliklerinin 5 yıl sürdüğünü belirten Sibel A, Onur D'nin cezaevinden çıktıktan sonra da kendisine sık sık şiddet uyguladığını öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Ayağı ile bana vurdu ve elmacık kemiğimi kırdı. Karakola gidip şikayetçi ve davacı oldum. Hastaneden bana acil ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat oldum, zorlu bir süreçti. Daha sonra boşanma davası açtım. Boşandık ama kabullenemedi. Sosyal medyada paylaştığım, yüzümün kanlı olduğu fotoğraf boşandıktan sonraya ait. Ölüm tehditleri ilk defa olmadı. Sürekli ölümle tehdit etti.”

Sibel A, eski eşinin kendisinin şikayetlerinin ardından gözaltına alındığını belirterek "Daha önce oğlum için 6 ay, benim için 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Serbest bırakıldığı için tedirginim, korkuyorum. Belki de bu sefer yapacağı işi sessizce yapacak. Tutuklanması için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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