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Aktüel GÜNCELLEME - Bolu'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bolu'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli serbest bırakıldı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:30:12 -
GÜNCELLEME - Bolu'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli serbest bırakıldı

BOLU (AA) - Bolu'da, kuyumculara sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan gelen 2 kişinin kentteki 3 kuyumcuya giderek sahte altın sattığı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan 37 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı.

Aynı yöntemle 20'ye yakın dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen Z.K. (43) ve F.Y. (32) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, 40 bin lira ile çok sayıda sahte altın ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tarafından serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelilerin sahta altın sattığı kuyumcuların, polis ekiplerinin operasyonuyla durumdan haberdar olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkati çeken şüphelinin kuyumcuya elindeki sahte altını sattıktan sonra iş yerinden ayrılması yer alıyor.

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