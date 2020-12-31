GÜNCELLEME - Bolu'da 112 Acil Servis ekibine silahla saldıran şüpheli serbest bırakıldı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
BOLU (AA) - Bolu'da, rahatsızlanan yakınına müdahale etmek için gelen 112 Acil Servis ekibine silahla saldıran şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta dün akşam yakını olan 82 yaşındaki hastaya müdahale etmek için gelen 112 Acil Servis ekibine sözlü ve silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan İ.E.E'nin (32) işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan İ.E.E, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kent merkezinde görevli 112 Acil Servis ekibi, dün akşam Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta 82 yaşındaki kadın hastaya müdahaleye gitmiş, bu esnada hasta yakınlarından bilgi almaya çalışırken İ.E.E'nin sözlü ve silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırı nedeniyle olay yerinden uzaklaşan sağlık ekipleri, polis merkezine giderek şüpheli hakkında şikayetçi olmuştu.
Polis ekipleri, sağlık ekiplerine kurusıkı tabancayla ateş eden şüpheliyi gözaltına almıştı.