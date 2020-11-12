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Aktüel GÜNCELLEME - Bartın'da otomobil baraj gölüne devrildi: 3 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bartın'da otomobil baraj gölüne devrildi: 3 ölü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:58:34 -
GÜNCELLEME - Bartın'da otomobil baraj gölüne devrildi: 3 ölü

BARTIN (AA) - Bartın'da otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tunahan Alkan (26) idaresindeki 67 AZ 743 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bartın-Karabük kara yolu Kırazlıköprü Barajı mevkisinde yaklaşık 100 metre uçuruma devrildi.

Sabah saatlerinde aracın kiralandığı şirketin takip sistemi üzerinden durumun fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aracın baraj gölüne düştüğü bölgede Barış Altay (25) ve Kadir Karadeli'nin (23) cansız bedenine ulaştı.

Otomobilin altında sıkıştığı belirtilen Tunahan Alkan'ın cesedi ise Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazeler, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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