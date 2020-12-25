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Aktüel GÜNCELLEME - Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi
Aktüel

GÜNCELLEME - Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

Tutuklanan şüphelinin cezaevinden izinli çıktığı anlaşıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:08:39 -
GÜNCELLEME - Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde karısını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 400. Sokak'ta oturan R.K. (40), karısı Ç.K. (37) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışma sırasında R.K, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ç.K'nin sırtına isabet etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin suç aleti tüfekle yakaladığı şüpheli R.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, cezaevinden izinli olarak çıktığını belirtildi.



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