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Aktüel GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:28:47 -
GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010-2014 döneminde Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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