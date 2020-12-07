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Aktüel GÜNCELLEME - Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu
Aktüel

GÜNCELLEME - Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılan ikinci işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi İKİNCİ İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:11:29 -
GÜNCELLEME - Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.

Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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