  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantinası genişletildi

Polisin anonslarla uyarılar yaptığı karantina mahallesindeki testi pozitif çıkan kişilerin sayısı 14'e yükseldi DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:50:51 -
GÜNCELLEME - Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantinası genişletildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan karantina uygulamasının alanı genişletildi.

İlçede Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'nde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulamasının alanı 15 sokağa çıkarıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, saat 00.00 itibarıyla söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı. Özel kıyafetler giyen polis ekipleri, vatandaşlara bölgenin 14 gün süreyle karantinaya alındığı bilgisini verdi.

Ekipler, anonslarla, "Sizlerin bir ihtiyacı olduğunda zabıta ekipleri ve kaymakamlık vefa grubu çalışanları isteklerinizi karşılayacak. Sizler evden çıkmayın. Önümüzde bayram var. Bayram ziyaretleri yapmayın. Kimseye gitmeyin, kimseyi de evinize almayın. Evde kalın, sağlıklı kalın." uyarısında bulundu.

Belediye ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin sayısının 14'e yükseldiği ve Serik Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Test sonucu henüz netleşmeyen 21 kişi ise gözetim altında tutuluyor.

Daha önce test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği aynı mahalledeki 2098 Sokak'ta yer alan 3 evin gece yarısı itibarıyla karantinaya alınması kararlaştırılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı