GÜNCELLEME - Antalya'da sahte içki operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'ndeki bir restoranda sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda 61 litre sahte, 2 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.