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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu

Yağış sonrasında bazı ev ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi - Metrekareye 97 kilogram yağışın düştüğü Serik ilçesinde bazı tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskını yaşandı - Bazı sürücüler araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek olası dolu yağışına karşı tedbir aldı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:30:11 -
GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan kuvvetli yağışla birlikte bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor. Son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 31, Manavgat'ta 117, Serik ilçesinde ise 97 kilogram yağış düştü.

Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için çalışmak amacıyla dışarda olanlar yağıştan olumsuz etkilendi.

Yağışla birlikte Aksu, Güzeloba ve Lara bölgelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Bazı sitelerin bahçelerine suyla doldu, yollar suyla kaplandı. Park halindeki bazı araçların büyük bölümü sular altında kaldı.

Güzeloba Mahallesi'nde bir iş merkezinin önündeki mazgalların tıkanması sonucu iş yerlerine dolan suyu işçiler boşaltmaya çalıştı.

- "Su basmasın diye evin girişine kum torbaları yığmıştım"

Aynı mahallede zemin kattaki evi su basan Hıdır Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yağmurda evinde su baskını meydana geldiğini söyledi.

Çocuklarıyla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını anlatan Türkyılmaz, "Su basmasın diye evin girişine kum torbaları yığmıştım ama faydası olmadı. Evin içine su doldu, tüm eşyalarım ıslandı." dedi.

- Tarım alanları suyla kaplandı

Serik ilçesinde Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkisi ile Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskını meydana geldi. Su taşkını nedeniyle bazı mahallelere kısa süreli ulaşım sağlanamadı. Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de araçlar, suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisindeki derenin taşması sonucu yaklaşık 30 dönüm çilek serası sular altında kaldı. Çiftçiler, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışıyor.

Bazı kişiler, araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek olası dolu yağışına karşı tedbir aldı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su baskını olan bölgelerde çalışma yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde etkisini artırması ve zaman zaman dolu şeklinde düşmesi beklenen yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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