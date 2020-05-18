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GÜNCELLEME - Antalya'da İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:08:21 -
GÜNCELLEME - Antalya'da İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Antalya Adliyesine sevk edildi.

F.E. çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından İslamiyete yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen F.E. hakkında gözaltı kararı vermiş, şüpheli dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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